عاجل - ملك الأردن: لا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - ملك الأردن: لا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية (فلسطين اليوم)

ملك الأردن: لا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية (فلسطين اليوم).. قال الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال مشاركته فى القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية بشأن غزة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، إننا نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها وهم يتعرصون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فورا وإلا فإن منطقتنا قد تصل إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين وتطال العالم كله هذا الظلم امتداد لأكثر من 7 عقود سادت فيها عقلية القلعة والاعتداء على المقدسات والحقوق وأغلبية ضحاياها من المدنيين الأبرياء ذات العقلية التي تحاول تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة.

وأضاف: عقلية تستهدف دور العبادة والمستشفيات وتقتل الأطفال والشيوخ والنساء وأتساءل هل كان على العالم أن ينتظر هذه الكارثة المؤلمة والدمار الرهيب حتى يدرك أن السلام العادل الذى يمنح الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار والخروج من مشاهد القتل والعنف المستمرة منذ عقود.

وتابع: أن الظلم الواقع على اشقائنا الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولى في إنصافهم وضمان حقوقهم والكرامة وتقرير المصير وقيام دولتهم على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية ولا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وأمنة ولا يمكن منع الدواء والغذاء والكهرباء عن أهالى غزة، هذا السلوك هو جريمة حرب وسيواصل الأردن القيام بواجبه في إرسال المساعدات بكل الوسائل الممكنة.

السيسي: يجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين (فلسطين اليوم)

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، إنه يجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، محذرًا من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة، مطالبًا بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م.

كما طالب الرئيس السيسي، أيضًا بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم، مؤكدًا مجددا إدانتنا لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة، وأن أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

محمود عباس: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عدوان وحشي بل لحرب إبادة (فلسطين اليوم)

وقال محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين: "يعتقدون أن قوتهم ستحميهم وترهبنا، ولكننا أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقى عاليا بوحدتنا والاحتلال إلى زوال".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عدوان وحشي بل لحرب إبادة لا مثيل لها على يد آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة التي انتهكت الحرمات والقانون الدولي الإنسانية وتخطت كل الخطوط الحمراء في قطاع غزة بقتل وذبح أكثر من 40 ألف من المدنيين الفلسطيينين غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ علاوة عى تدمير آلاف البيوت على رؤوس سكانها.

وتساءل: "هذا ما حدث خلال الشهر الأول، فكيف سيكون الوضع لو استمر العدوان لشهور؟ ماذا سيحدث في قطاع غزة؟"، مشيرا إلى أن الضفة الغربية والقدس أيضا تتعرضان لجرائم القتل والاعتداءات اليومية من الاحتلال الغاصب والمستوطنين الإرهابيين.

منظمة التعاون الإسلامي: نرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني

وقال حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن إسرائيل دولة احتلال وعليها القيام بدورها في حماية المدنيين، مشددا على أنه يجب فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة إلى أهالي قطاع غزة، ونرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وندعو كل دول العالم ومجلس الأمن للقيام بدورهم في مواجهة ما يحدث في غزة.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يجب علينا دعم الحل الشامل والكامل للقضية الفلسطينية وهو ما يتطلب مجهودات مشتركة للوصول إلى حل سلمي من أجل إقامة دولة فلسطينية ووفق مقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام".

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.