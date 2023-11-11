عاجل - أردوغان: تعاونا مع مصر في إرسال 10 طائرات وسفينة تصل العريش اليوم (فلسطين الآن)

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أحمد جودة - القاهرة - أردوغان: تعاونا مع مصر في إرسال 10 طائرات وسفينة تصل العريش اليوم (فلسطين الآن)

أردوغان: تعاونا مع مصر في إرسال 10 طائرات وسفينة تصل العريش اليوم (فلسطين الآن).. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته فى القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية بشأن غزة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية أتمنى أن تكون هذه القمة وسيلة للخير للفلسطينيين والعالم كله ونبدى موقفنا من هنا حيال القضية الفلسطينية.

وأضاف: الآن باتت الكلمات عاجزة عن وصف ما يجرى في غزة، حيث تم استهداف المدارس والمستشفيات بشكل وحشى لا مثيل له في التاريخ ورأينا جثث الأطفال في ممرات المستشفيات وجثث نساء فارقن الحياة وهم يحتضن أبنائهن وأباء يبحثون عن عائلاتهم وسط الركام.

وتابع: إسرائيل تحاول أن تنتقم من أحداث 7 أكتوبر والتي لا يؤيدها كثير منا بقتل الأبرياء ونحن لا يمكن ان نقبل بذلك، ونحن حسب تقارير الأمم المتحدة 12 ألف فقدوا حياتهم 70 منهم من الأطفال والنساء من الفلسطينيين في غزة ورام الله وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها ولا يمكن اعتبارها ذريعة لأى فعل كان وبقاء العالم صامت أمر يخجلنا جميعا، والدول الغربية لم تناشد حتى بوقف إطلاق النار.

وأكمل: الان يقتل الالاف في غزة ولا أحد يحرك ساكنا هذه حالة جبن وفقدان للضمير ومن يسكت على الظلم يشارك فيه على حد سواء، الغرب كان يدعى حقوق الانسان ونسوا ذلك أمام إسرائيل، نحن أيضا ننتظر الدول الداعمة لإسرائيل ان تصغى للنداءات، وما علينا إلا ان نبذل جهودنا ونحيى الدول التي بذلت جهودها وبالتعاون مع اخوتنا المصريين ارسلنا 10 طائرات إلى العريش واليوم تحركت سفينةوستصل ميناء العريش وسنبذل مساعينا لعلاج الأطفال مرضى السرطان خاصة.

واستطرد: سيتم دعوة السيدات الأولى لقادة ورؤساء الحكومات من أجل فلسطين وهدفنا ان يتم إيصال المساعدات الإنسانية بلا توقف والوصول إلى وقف إطلاق النار نهائيا وليس مؤقتا ويجب ان تستمر المساعدات بلا توقف وخاصة للمستشفيات وتوفير الوقود، لا بد من بذل الجهود لتبقى البوابات مفتوحة دائما والعمل على محاسبة إسرائيل وبدء التحقيقات فورا، ولا بد على إسرائيل ان تدفع التعويضات لأنها الولد المدلل غير المحاسب على تصرفاته ولا يمكن ان نترك اخوتنا الفلسطينيين وحدهم ويجب ان يعلم الجميع نحن سنبذل قصار جهدنا لإعادة بناء غزة.

ملك الأردن يحذر: يجب إيقاف الجرائم البشعة ضد أهل غزة قبل حدوث صدام بالمنطقة والعالم (فلسطين اليوم)

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن أهل غزة يتعرضون لحرب بشعة يجب أن تتوقف فورا، وإلا ستصل المنطقة إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين وتطال نتائجه العالم كله، فهذا الظلم لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من 7 عقود ساد فيها الاعتداء على المقدسات والحقوق وغالبية الضحايا من المدنيين الأبرياء.

كما أضاف في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، أن تلك العقلية هي ذاتها التي تريد تحويل غزة لمكان غير قابل للحياة وتستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات وتقتل الأطباء وفرق الإنقاذ والأطفال والشيوخ والنساء، لذلك حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومنحهم حقوقهم المشروعة والسبيل الوحيد للاستقرار والخروج من مشاهد القتل والعنف المستمرة.

السيسي: يجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين (فلسطين اليوم)

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، إنه يجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، محذرًا من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة، مطالبًا بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م.

كما طالب الرئيس السيسي، أيضًا بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم، مؤكدًا مجددا إدانتنا لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة، وأن أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

محمود عباس: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عدوان وحشي بل لحرب إبادة (فلسطين اليوم)

وقال محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين: "يعتقدون أن قوتهم ستحميهم وترهبنا، ولكننا أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقى عاليا بوحدتنا والاحتلال إلى زوال".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عدوان وحشي بل لحرب إبادة لا مثيل لها على يد آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة التي انتهكت الحرمات والقانون الدولي الإنسانية وتخطت كل الخطوط الحمراء في قطاع غزة بقتل وذبح أكثر من 40 ألف من المدنيين الفلسطيينين غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ علاوة عى تدمير آلاف البيوت على رؤوس سكانها.

وتساءل: "هذا ما حدث خلال الشهر الأول، فكيف سيكون الوضع لو استمر العدوان لشهور؟ ماذا سيحدث في قطاع غزة؟"، مشيرا إلى أن الضفة الغربية والقدس أيضا تتعرضان لجرائم القتل والاعتداءات اليومية من الاحتلال الغاصب والمستوطنين الإرهابيين.

منظمة التعاون الإسلامي: نرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني

وقال حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن إسرائيل دولة احتلال وعليها القيام بدورها في حماية المدنيين، مشددا على أنه يجب فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة إلى أهالي قطاع غزة، ونرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وندعو كل دول العالم ومجلس الأمن للقيام بدورهم في مواجهة ما يحدث في غزة.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يجب علينا دعم الحل الشامل والكامل للقضية الفلسطينية وهو ما يتطلب مجهودات مشتركة للوصول إلى حل سلمي من أجل إقامة دولة فلسطينية ووفق مقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام".

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.