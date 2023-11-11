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أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي: نؤكد اليوم مجددًا إدانتنا لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة

عاجل- "فتح تحقيق دولي في الانتهاكات الإسرائيلية"..دوت الخليج تنشر مطالب الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة..حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الوزراء، وكذلك أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وللحضور والمشاركين في القمة غير العادية، وذلك من أجل التوصل إلى حلول لإيقاف عمليات الإبادة المستمرة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي على أهالي فلسطين.

نص كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة

وبدء السيسي حديثه قائلًا: «اسمحوا لي بداية، أن أتوجه بخالص الشكر، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، على استضافة هذه القمة المشتركة غير العادية، فى ظروف استثنائية يمر الوقت فيها ثقيلا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار، ويعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى.. من مصداقيته السياسية والأخلاقية».

عاجل- "فتح تحقيق دولي في الانتهاكات الإسرائيلية"..دوت الخليج تنشر مطالب الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة

وتابع الرئيس السيسي حديثه قائلًا: «كما يمر الوقت ثقيلا على فلسطين وأهلها يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي مع الأسف تسقط سقوطا مدويا فى هذا الامتحان الكاشف».

الرئيس السيسي: نؤكد اليوم مجددًا إدانتنا لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر أدانت الحرب منذ البداية، وجميع الأعمال التي اختلاف القانون الدولي والإنساني ونؤكد اليوم على نفس الأمر من جديد، وأشار إلى أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى وينبغي وقفها على الفور.



"فتح تحقيق دولي في الانتهاكات الإسرائيلية"..دوت الخليج تنشر مطالب الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلى دون إبطاء:

الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط.

وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.

وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم. اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته.. لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.

عاجل- "فتح تحقيق دولي في الانتهاكات الإسرائيلية"..دوت الخليج تنشر مطالب الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة

الرئيس السيسي: مصر تحذر من التخاذل عن وقف الحرب في غزة

وأكمل الرئيس السيسي: «لقد حذرت مصر، مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة، ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس، فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها».





ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى المجتمع الدولى جاء نصه على النحو التالي: «إن مصر والعرب.. سعوا فى مسار السلام لعقود وسنوات.. وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام، والآن تأتى مسئوليتكم الكبرى، فى الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا، ثم معالجة جذور الصراع، وإعطاء الحق لأصحابه.. كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة التي آن لها، أن تحيا فى سلام وأمان، دون خوف أو ترويع، ودون أطفال تقتل أو تيتم، ودون أجيال جديدة تولـد، فلا تجـد حولها إلا الكراهيـة والعـداء، فليتحد العالم كله حكومات وشعوبا..لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانيتنا ويتسق مع ما ننادى به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق جميع الحقوق وليس بعضها.