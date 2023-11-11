نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد جلال الريسي ومنى المري وشويري ونهى النحاس ونشوى الرويني أبرز جلسات الكونجرس العالمي للإعلام في نسخته الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - - التغير المناخي وقيم التسامح والإعلام الرياضي أبرز موضوعات النسخة الثانية هذا العام

بدأ العد التنازلي على انطلاق فعاليات النسخة الثانية من الكونجرس العالمي للإعلام والتي تنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في من 14 إلى 16 نوفمبر، بمشاركة 172 دولة و160 متحدثًا و36 جلسة رئيسية و5 فعاليات مصاحبة للكونجرس والتي يقام بعضها للمرة الأولى، وتتنوع الجلسات الحوارية هذا العام بين التغييرات المناخية وقيم التسامح والإعلام الرياضي.

وفيما يتعلق بأبرز جلسات اليوم الأول، تبدأ فعاليات اليوم الأول بكلمة افتتاحية لـ مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإمارات عن التعاون بين الحكومات ووسائل الإعلام من أجل إنقاذ الكوكب، ثم كلمة محمد جلال الريسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، ثم جلسة بعنوان "وسائل الاتصال الحكومي لتوعية الجماهير بقضايا التغير المناخي: رؤى وتجارب" يتحدث فيها كل من خورخي رودريغيز فيفيس، وزير الاتصالات كوستاريكا سعادة وانغ يبياو – نائب رئيس تحرير صحيفة الشعب اليومية (الصين، وسوزانا فيسيليفيتش، المستشار الإعلامي لرئيس جمهورية صربيا، ومدير الجلسة: مصطفى الراوي، القائم بأعمال المدير العام لقناة سي إن إن بيزنس بالعربي (الإمارات، ثم كلمة رئيسية الشيخة شمابنت سلطان بن خليفة آل نهيانالرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعاتالمستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، ثم كلمة رئيسية عن الإعلام الأخضر سعادة منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومي دبي ثم عرض تقديمي بعنوان "التواصل حول الطاقة من أجل مستقبل مستدام" سمر الحميدي – نائب الرئيس للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية – مجموعة أدنوك.

وجلسة "دور مراكز الفكر والأبحاث نحو التعامل مع تأثيرات التغير المناخي" يتحدث فيها كل من أ.د. بنجامين كاشور، أستاذ في إدارة الشؤون العامة ومدير معهد البيئة والاستدامة (سنغافورة، وإيلونا سابوتشي دي كارفاليو، مؤسسة ورئيسة معهد إيغارابيه (البرازيل، وأ.د. ديليب م. مينون، بروفيسور في مجال التاريخ بقسم العلاقات الدولية في جامعة ويتواترسراند ومؤسس ومدير مركز الدراسات الهندية في إفريقيا (جنوب إفريقيا)، ويدير الجلسة الدكتورة ابتسام الطنيجي، مدير قطاع خدمة المجتمع - مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

جلسة حوارية الصحافة التنموية: تفاعل أم تجاهل؟ جوناثان كلايتون، محرر سابق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وموقع "ذا نيو هيومانتاريان" المملكة المتحدة، ومينا العريبي، رئيس تحرير صحيفة "ذا ناشونال" (الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة يميسي أكينبوبولا، مؤسس مشارك، منصة نيجيريا) ) AWiM " "المرأة الأفريقية في وسائل الإعلام، ومدير الجلسة: ك. بي. نايار، محرر سابق للمحتوى الدبلوماسي في صحيفة "ذا تلغراف" (الهند.

ثم عرض تقديمي بعنوان" تعرف على مشروع "الصحافة والذكاء الاصطناعي كلية لندن للاقتصاد يقدمه أ.د. تشارلي بيكيت، بروفيسور في مجال الممارسات، مدير مشروع بوليس ومشروع "الصحافة والذكاء الاصطناعي " في كلية لندن للاقتصاد (المملكة المتحدة، ثم عرض تقديمي عن "إنتاج المحتوى في عصر الاستدامة" تقدمه لورا نيكس، مخرجة مرشحة لجوائز الأوسكار وحاصلة على "جائزة بيبودي" (الولايات المتحدة.

أما فيما يتعلق بفعاليات وجلسات اليوم الثاني، تبدأ بكلمة رئيسية لـمعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقم وتطبيقات العمل عن بُعد (الإمارات) ثم كلمة رئيسية للدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عن " تعليم الأجيال للتفاعل مع مستقبلٍ تكنولوجي مُعزز، ثم مقابلة بعنوان" التعامل مع المتغيرات في عصر التكنولوجيا المبتكرة يتحدث بيير شويري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الشويري، ومدير الجلسة: لينا حسب اﻟﻠﻪ، محررة، CNN Busines بالعربي (الإمارات.

وجلسة تتناول مستقبل وسائل الإعلام وبرمجيات الذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات؟ يتحدث فيها كل من الأستاذ نيل ميدن، بروفيسور في الإبداع الرقمي – كلية الإدارة، كلية بايز للأعمال (المملكة المتحدة، جيسيكا غروبمان، مدير قطاع استراتيجيات وابتكار التقنيات الرقمية، شركة "إنتنشنال فيوتشرز" (الولايات المتحدة، ونويل توك، متحدث، وخبير في التكنولوجيا، ومؤسس منصة "هيومان ميد" (المملكة المتحدة، ومدير الجلسة: مايكل بايلر، خبير في مجال التسويق الدولي للعلامات التجارية، ومؤلف ومتحدث المملكة المتحدة.

جلسة حوارية "عن تنمية المواهب وتحفيز الإبداع وخلق الفرص في الأنظمة الإعلامية المتطورة" يتحدث فيها كل من سعادة هبة فطاني، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة (الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (الإمارات العربية المتحدة، وماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج (الإمارات، وإلبكسندرو جيبوي، الأمين العام للتحالف الأوروبي لوكالات الأنباء (سويسرا، ومديرالجلسة: صفية الشحي، إعلامية إماراتية

أيضًا جلسة "عن واقع التعليم الإعلامي المعاصر" يتحدث فيها داندان، مدير المكتب الدولي، جامعة الاتصالات الصينية، أ.د. بروس موستفيرو، رئيس الإعلام والسياسات والجنوب العالمي، جامعة ريشت هولندا، ودافيد سلﺴﺰ جونز، أستاذ مشارك ورئيس كلية دراسات الاتصال، جامعة أوكولاند (هولندا، وأ.د. محمد عايش، قسم الاتصال الإعلامي، كلية الآداب والعلوم، الجامعة الأمريكية في الشارقة، ومدير الجلسة: أدريان ويلز، العضو المنتدب، شبكة التبادل الإخباري الأوروبية "إينكس" (لوكسمبورغ.

وجلسة نحو تعاون أمثل بين المؤسسات الإعلامية وكليات الإعلام والشركات التكنولوجية، يتحدث فيها كل ليو يونغ جانغ، رئيس تحرير صحيفة "ذا بيبر" (الصين، وريتا فازكيز، رئيس صحيفة "لا برينسا" (بنما، وفيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة أخبار العرب السعودية، وعبداﻟﻠﻪ أبو شيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة استرا للتكنولوجيا، وخالد العقاد، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا – ميتا (الإمارات، ومدير الجلسة: د. بيرسي فرنانديز، بروفيسور ورئيس كلية الإعلام والاتصال، أكاديمية مانيبال (الإمارات.

أما فعاليات وجلسات اليوم الثالث، فتبدأ بكلمة رئيسية لـالشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، بطل رماية الإمارات، ثم كلمة رئيسية عن النبض السيبراني في عالم الإعلام يلقيها سعادة محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ثم جلسة حوارية عن "إعلاء قيم التسامح لمستقبل مستدام" يتحدث فيها سعادة عبداﻟﻠﻪ الشحي، مدير بيت العائلة الإبراهيمية (الإمارات، كلير دالتون، رئيس البعثات لدى دولة الإمارات، اللجنة الدولية للصليب الأحمر (الإمارات، خولة بارلي، رئيس مبادرة الأولمبياد الخاص الإماراتي، حسين موسوي، رئيس تحرير ناشيونال جيوغرافيك العربية، ومدير الجلسة نشوى الرويني،الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة بيراميديا.

ثم مقابلة جيفن جونسون، مدير مجموعة الإعلام، مجموعة سيتي لكرة القدم المملكة المتحدة ويدير اللقاء مايك مادوها، مذيع تلفزيوني، سوبر للرياضة (زيمبابوي، ثم عرض تقديمي عن ملامح مستقبل الإعلام الرياضي في ظل الواقع الافتراضي والمعزز الهجين يقدمه رودولفو راميريز، مدير قناة "أزتيكا ديبورتس"، محطة "أزتيكا" التلفزيونية المكسيك.

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وأيضًا جلسة عن "دور المرأة في الصحافة الرياضية" يتحدث فيها لوسيانا ماريانو، أول معلقة للمباريات كرة القدم النسائية في البرازيل، شبكة "إي. إس. بي. إن."البرازيل، وسوزان مكفادن، محرر في منصة "لوكر روم"، وحاصلة على جائزة ڤوياجر للإعلام لأفضل صحفية رياضية لعام 2021 (نيوزيلندا، وسامية تاكل، المدير العام لمؤسسة كوميونيكا الأكوادور، ومدير الجلسة: زوزا شيشتو، صحفية رياضية.

(ثم عرض تقديمي عن "مستقبل البث والإعلام الرقمي والترفيه: بين التأثيرات والابتكار: يقدمه خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لـإيه أند لايف، ثم جلسة أخرى بعنوان "المستقبل الآن: استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام، يتحدث فيها الدكتورة فاطمة السالم، مدير عام وكالة الأنباء الكويتية (الكويت، وعبدو جاد اﻟﻠﻪ، مدير الأخبار، سكاي نيوز عربية، وشبكة • مايا مناع، مديرة قناة rt الإماراتية، د. ماركو سيلاكوفيك،.رئيس مجلس الأعمال الصربي (الإمارات، ومدير الجلسة: ألفريدو تيرفيانو، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة أودو سيتي(المملكة المتحدة.

وجلسة حوارية عن "الصحافة المطبوعة والتحديات الرقمية: وجهات نظر متجددة" إيمي فيريس-روتمان، محررة الأخبار العالمية في مجلة نيو لاينز (المملكة المتحدة، AIDEM فينكيتش راماكريشنان، مؤسس ومحررالهند، ريتشارد بلازر، المدير الإعلام الرقمي، صحيفة الجمهورية (كوستاريكا، ومدير الجلسة: بينتي دالسابيك، مستشارة سابقة وكاتبة خطابات لرئيس البرلمان الدنماركي والهيئة الرئاسية البرلمانية، مقدمة ومذيعة سابقة في الإذاعة والتلفزيون في الهيئة الدنماركية.

وأيضًا جلسة عن الهيئات الرياضية والإعلام": الأدوار المشتركة والوسائل لتأهيل الأبطال" يتحدث فيها سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة طارق علاي النقبي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ميراليم بيانيتش، لاعب كرة قدم في نادي الشارقة، مدير الجلسة: محمد ماجد السويدي، مدير قناة الشارقة الرياضية.