نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس العراقي: نرفض سياسات العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، اليوم السبت، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، سياسات العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.

وانعقدت القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية، لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

ووجهت حركة حماس، ضربة بـ100 صاروخ إلى بلدة سديروت.

وأعلنت كتـائب القسام، مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلا ل الإسرائيلي.