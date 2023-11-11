الرئيس الإيراني: على الدول الإسلامية تسليح الشعب الفلسطيني لمواجهة إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 04:42 مساءً - قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن فلسطين تشهد أسوأ الجرائم عبر التاريخ ولا بد من اتخاذ قرار لدعم أهلنا في غزة.

وتابع الرئيس الإيراني في كلمته أمام القمة العربية الاستثنائية: "فلسطين تشهد أسوأ الجرائم عبر التاريخ، ولا بد من اتخاذ قرار لدعم أهلنا في غزة، ومن شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام، كما أننا نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني".

وأضاف "رئيسي"، في كلمته خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي تعقد في الرياض، والمذاعه على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن السلام على القدس على غزة وأهلها السلام على المقاومة الفلسطينية العزيزة في فلسطين ولبنان، فلسطين المفتاح للكرامة الإسلامية والإنسانية.

وأكد أن فلسطين تواجه جرائم كبيرة، وغزة تتعرض لحصار وتعتبر أكبر سجن في العالم، وما شهده قطاع غزة خلال أخر 5 أسابيع شهد بشاعة الاحتلال، لافتًا إلى والكيان الصهيوني استهدف قطاع غزة بشكل كامل واستخدام القنابل الضوئية المحظورة دوليًا وقتل أكثر من 11 ألف مدني من الأبرياء، و3 آلاف شخص تحت الأنقاض، والمزيد من الضحايا من النساء والأطفال الأبرياء.

وتساءل رئيس إيران، قائلًا: "ما هي جريمة هؤلاء الأطفال في القتل؟"، مؤكدًا أنه يجب على الجميع تحديد صفهم مثل البنيان المرصوص أم الوقوف في صف الأعداء.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أمرت وهي شريكة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر الولد غير شرعي لأمريكا، التي تدعم الكيان الصهيوني في مواجهة الأطفال الأبرياء.

وأكد أن أمريكا دخلت الحرب لصالح إسرائيل وتوفر له الدعم الشامل في مجلس الأمن ومنع المصادقة على قرار يمنع قتل الشعب الفلسطيني، وتزويدهم بالذخائر وتوفر لهم الأموال والوقود وإرسال شحنات كبيرة من السلاح وترسل إلى إسرائيل يوميًا.

وطالب رئيس إيران الدول الإسلامية تسليح الشعب الفلسطيني لمواجهة الجيش الاسرائيلي، كحل عاجل وقصير المدى، لمواجهة هذا العدوان.

ولفت إلى أن ما حدث في غزة يعادل 7 قنابل ذرية، والحل المستدام هو إقامة الدولة الفلسطينية من البحر إلى النهر، حتى يكون لكل فلسطيني مسلم أو مسيحي صوته.