رئيس طاجكستان: لا يوجد حل عسكرى للقضية الفلسطينية ولا بديل عن حل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 04:42 مساءً - قال رئيس طاجكستان، إنه لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية، مشددا على أنه لا بد من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 هو الحل الوحيد للصراع.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض: "نحن على استعداد دائم للمساهمة في حل القضية الفلسطينية ونقترح أن يكون هناك صندوق خاص للاستثمار وتقديم الدعم المادي للعالم الإسلامي ونحن ندعم الحل السلمي لجميع وصراعات العالم".

وتابع رئيس طاجكستان: "ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يراقب بشكل صارم بحماية الشعب الفلسطيني.. وأعرب عن أملي أن تساهم قمة اليوم فى عملية التفاوض من أجل القضية الفلسطينية".