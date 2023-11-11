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أحمد جودة - القاهرة - الرئيس الفلسطيني يطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب ووقف العدوان الإسرائيلي

عاجل- "حماية دولية وحلًا سياسيًا يستند إلى القرارات الشرعية".. أبرز مطالب الرئيس الفلسطيني في القمة العربية..قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لـ "إبادة لا مثيل لها"، مضيفًا خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض، مؤكدة إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلُّم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل.



وتابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حديثه قائلًا:«يتعرض شعبنا لحرب إبادة في غزة.. الضفة والقدس تتعرضان أيضًا لجرائم قتل من الاحتلال الغاصب والمستوطنين الإرهابيين..نريد حماية دولية وحلًا سياسيًا يستند إلى القرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام».

"حماية دولية وحلًا سياسيًا يستند إلى القرارات الشرعية".. أبرز مطالب الرئيس الفلسطيني في القمة العربية

الرئيس الفلسطيني: لن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لـ حرب الإبادةالجماعية



وأكمل الرئيس الفلسطيني حديثه «أحرار العالم لم يعد يقبلون بالمعايير المزدوجة وتعرض شعبنا لحرب الإبادة..لن نساوم على حقوق شعبنا..جاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني بما فيه القدس».



وأضاف:«لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها، ونرفض قطعيا أي مساع لتهجير أبناء شعبنا من غزة أو الضفة، لأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا».



وأكد الرئيس الفلسطيني على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض فقط:«يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أن قوته ستحميه وترهبنا وأقول إننا أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقى عاليًا والاحتلال إلى زوال».

الرئيس الفلسطيني يطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب ووقف العدوان الإسرائيلي

كما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته بالقمة العربية الإسلامية في الرياض، مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن على أمريكا وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

موضحًا:«نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأهلنا ومنع تهجيرهم..نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسـطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتوفير الحماية للشعب الفلسـطيني»