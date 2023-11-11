جريمة إسرائيلية جديدة ضد الإنسانية: الاحتلال يستهدف المرضى بالقصف والفارين بالرصاص وعشرات الشهداء فـي تصعيد العدوان

ارتقاء رضيع إثر انقطاع الكهرباء بمجمع الشفاء و4 مرضى بالعناية المركزة

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

أتخم الاحتلال الإسرائيلي سجل جرائمه ضد الإنسانية مكثفا قصفه للمستشفيات في قطاع غزة في استهداف للمرضى في أسرتهم، حيث حذر أكثر من مصدر من تدهور الأوضاع داخل مجمع الشفاء الطبي، مشيرين إلى أن الوضع كارثي والأطفال داخل المستشفى ينتظرون الموت وأعداد المرضى كبيرة جدا.

وحسب وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استهدفت قوات الاحتلال الساحات الداخلية لمجمع الشفاء، مما أدى إلى اندلاع الحرائق. يأتي ذلك فيما ارتقى عشرات الشهداء في تصعيد الاحتلال للعدوان من الجو والبر والبحر في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاور ومناطق عدة بالقطاع. وقال مصدر من داخل مستشفى الشفاء انهم لا يستطيعون التواصل مع الآخرين في مباني مجمع الشفاء الطبي أو التنقل داخله, كما أن بعض النازحين حاولوا الفرار من المجمع بعد قصفه لكنهم تعرضوا لإطلاق النار من قبل الاحتلال. وبين أن ثلث الموجودين داخل المجمع من الأطفال.

من جهة أخرى اُستشهد عشرات الفلسطينيين، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، برا، وبحرا وجوا. وأفادت الأنباء بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة بدوان غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ستة واصابة العشرات. وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 7 شهداء وعشرات الجرحى من منزل منير الكحلوت بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض. كما استشهدت فلسطينية، وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمدان بالقرب مسجد المجاهدين في منطقة المعسكر غرب خان يونس. كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يعود لفلسطيني من عائلة فياض شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، والحديث عن إصابات. ونقلا عن مصادر طبية، ارتقى رضيع، بسبب تعرضه للبرد في الحضانة، وأربعة مرضى في قسم العناية المركزة، لانقطاع التيار الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي، الذي يتعرض محيطه لقصف متواصل. كما تعمل الطواقم الطبية مع 37 طفلا من الخدج في الحضّانات معهم يدوياً، وسط تحذيرات من استشهاد آخرين في الساعات المقبلة لإعداد هذا الخبر. وأعلنت المصادر ذاتها، توقف قسمي العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء، كما قصفت آليات الاحتلال مبنى الجراحة في الطابق الخامس، ما أدى إلى اصابة العديد من الجرحى، ولا يوجد تواصل بين الأقسام، أو حتى التنقل داخله. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر أمام مجلس الأمن الدولي من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات «منهكا تماما»، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة. وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس «يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين»، مشيرا إلى وقوع «أكثر من 250 هجوما» على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر. وأضاف «أفضل طريقة لدعم هؤلاء العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الذين يعتنون بهم هي منحهم الوسائل التي يحتاجون إليها للرعاية الصحية من أدوية ومعدات طبية ووقود لمولدات المستشفيات»، داعيا إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي تصل عبر معبر رفح ومكرّرا دعوات مسؤولي الأمم المتحدة إلى «وقف لإطلاق النار».