العالم اليوم - نصر الله: وقف الهجمات ضد الأميركيين مقابل وقف حرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 05:33 مساءً - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، السبت، إنه إذا أرادت الولايات المتحدة وقف الهجمات ضدها فعليها وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت يومها السادس والثلاثين.

جاء حديث حسن نصر الله في خطاب شاهده أنصاره عبر الشاشات، وقال في خطابه: الأميركيون لم يتركوا قناة غربية وعربية ولبنانية لإيصال التهديدات لحزب الله ولغيره. ومع ذلك، فإن هذا التهويل والتهديد لم يوقف العمليات في العراق واليمن ولبنان.

إذا أراد الأميركيون أن تتوقف العمليات ضدهم فعليهم وقف الحرب على غزة.

الهجمات الحوثية على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ أدت إلى مزيد من الضغط على إسرائيل عبر عمليات نزوح مستوطنيها.

مهاجمة الحوثيين بالصواريخ والمسيرات لأهداف إسرائيلية لها نتائج مهمة بعيدا عن عملية الاعتراض لها. عمليات الفصائل العراقية ضد الأهداف الأميركية هي مساندة للفلسطينيين وتخدم فكرة تحرير العراق وسوريا.

لن يستطيع أحد أن يضغط على" حركات المقاومة" لكي تسكت.

سوريا تحمل "عبئا كبيرا جدا فهي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات".

الفشل في إخضاع شعب غزة والتحول في الرأي العام العالمي والخشية من انفتاح الجبهات بشكل أوسع وضغط المهجرين في الداخل الإسرائيلي، وضغط الوضع الاقتصادي على إسرائيل، وضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين، هذه العوامل كلها ستضغط على إسرائيل.

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