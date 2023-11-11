أحمد جودة - القاهرة - الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها

عاجل- الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة شديد اللهجة إلى الدول المساندة لإسرائيل في القمة العربية (فلسطين اليوم)..وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة شديدة اللهجة إلى كل من يساند إسرائيل في حربهم على فسطين، وحملهم مسئولية قتل الأبرياء في فلسطين من النساء والشيوخ والأطفال من دون رحمة، وذلك خلال كلمته في القمة العربية والتي تم عقده اليوم في الرياض، من أجل التوصل إلى حلول لإنهاء حرب فلسطين على الشعب الفلسطيني



وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس:«من يحمي الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم تراق في فلسطين ونطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة بوقف العدوان والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي..الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة».

عاجل- الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة شديد اللهجة إلى الدول المساندة لإسرائيل في القمة العربية (فلسطين اليوم)

الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها



وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لم يتخلي عن أرضه موضحًا:«سنواصل صمودنا في أرضنا ولن نتخلى عن حقوقنا المشروعة ونرفض كل مخططات الاحتلال التي تستهدف شعبنا».

وأوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يكون غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلســطين، معللًا:«لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها نرفض قطعيا أي مساع لتهجير أبناء شعبنا من غزة أو الضفة الغربية..قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلســطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا».



أبرز ما تضمنته كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية الإسلامية: