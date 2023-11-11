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أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني في القمة العربية

عاجل- "الدعم الدولي ورفض الحلول العسكرية".. أبرز مطالب الرئيس الفلسطيني في القمة العربية..عقدت اليوم القمة العربية الإسلامية الطارئة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل التوصل إلى حرب لإنهاء حرب الإبادة في فلسطين، والتي يمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي.



وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، كما أنه رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بالإضافة إلى ذلك طالب الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن بتحمل مسؤولية وقف العدوان، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة.

عاجل- "الدعم الدولي ورفض الحلول العسكرية".. أبرز مطالب الرئيس الفلسطيني في القمة العربية

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، نستعرض لكم في السطور التالية مطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية، والتي جاءت على النحو التالي:-

"الدعم الدولي ورفض الحلول العسكرية".. أبرز مطالب الرئيس الفلسطيني في القمة العربية



أولًا: «نطالب مجلس الأمن بأن يتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم على شعبنا على الفور، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطينى فى غزة والضفة والقدس، وهو ما نرفضه قطعيًا».

ثانيا: «لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية، بعد أن فشلت جميعها، وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين، واستبدالها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقى والتمييز العنصري في الضفة والقدس، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية وسنواصل صمودنا فى أرضنا ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة».

ثالثًا: «التأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسى شاملا، لكامل أرض دولة فلسطين بما يشمل الضفة والقدس وغزة، ونرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التى نرسلها شهريا لقطاع غزة، الذي لم نتخلَ عنه يومًا واحدا، وقد بلغ إجمالي الموازنة التى أنفقناها فى قطاع غزة منذ أحداث 2007، أكثر من 20 مليار دولار، وهذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا لضمان تزويدهم بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه ورواتب الموظفين والضمان الاجتماعى».



مطالب الرئيس الفلسطيني في القمة العربية



رابعا: «نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولى للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واعتماد خطة لتنفيذ حل سياسى مستند للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأمم (194)، وذلك بضمانات دولية وجدول زمنى للتنفيذ، هو الأمر الذى تعمل عليه دولة فلسطين، وتلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينى».

خامسًا: «ندعو لحشد الدعم الدولى لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها لدعم صمود شعبنا على أرضه، وبما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ قراراتكم بشأن دعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالية التى تم إقرارها فى القمم السابقة، خاصة فى هذه الظروف الدقيقة، وكذلك توفير الموارد من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ونأمل أن يكون ذلك فى أسرع وقت، ونؤكد أننا سنواصل برامج الإصلاح فى مؤسساتنا ونحن جاهزون للذهاب لانتخابات عامة تشمل كل الوطن الفلسطينى وبما فيها القدس».

الرئيس الفلسطيني يشكر شعوب العالم التي أدانت العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين



وأتم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حديثه في القمة العربية بتوجيه الشكر إلى الدول العربية الشقيقة المساندة الشعب الفلسطيني في محنته العصيبة «أشكر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخى صاحب السمو الملكى ولى العهد، رئيس القمة على استضافة هذه القمة، وأشكر أصحاب الجلالة والفخامة القادة الأشقاء على مواقفهم الأصيلة لدعم شعبنا الفلسطينى فى هذه الظروف الصعبة والمصيرية، ولا يفوتنى أن أشكر دول وشعوب العالم التى خرجت لإدانة العدوان وإسناد حقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وفى ذكرى رحيل القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات، ولشعبنا أقول هنا باقون هنا صامدون، وعائدون، وهنا منتصرون بإذن الله».