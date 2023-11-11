العالم اليوم - الإمارات تؤكد دعم التحركات الدبلوماسية لحماية المدنيين بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أكدت دولة الإمارات دعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام.

وترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وفد دولة الإمارات في "القمة العربية - الإسلامية المشتركة" التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض يوم السبت.

وقال الشيخ منصور بن زايد على منصة X (تويتر سابقا): "شاركت في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.. نثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذه القمة المهمة.. الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام".

وأجمع المشاركون في القمة خلال كلماتهم على أولوية الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة والحفاظ على أرواح المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة إليهم من خلال تمكين منظمات الإغاثة المعنية من القيام بدورها في هذا الشأن مشددين على ضرورة تجنيب المنطقة توسيع دائرة العنف ومزيدا من الأزمات.

وضم الوفد الإماراتي المشارك في القمة كلاً من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة و الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وخليفة شاهين المرر وزير دولة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية.

وعقدت قمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشتركة لبحث ما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة.