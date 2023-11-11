الأمم المتحدة: ما قتلته إسرائيل من أطفال خلال شهر يفوق ضحايا 22...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - قالت الأمم المتحدة إن الأطفال الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة في شهر، يتجاوز في مجموعة ضحايا 22 صراعا مسلحا في 4 سنوات، بجميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا وسط انتقادات لاذعة توجهها الأمم المتحدة إلى الاحتلال الإسرائيلي، جراء عدوانه المستمر منذ شهر على قطاع غزة، الفقير والمحاصر، واستهدافها للأطفال والنساء والجرحى في المستشفيات بقصف عنيف.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وصرّحت الأمينة التنفيذية لـ إسكوا ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ـ رولا دشتي، بأن إسرائيل قتلت 4300 طفل فلسطينى فى ما يزيد قليلا على 4 أسابيع.

وأضافت أن هذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا فى الصراعات المسلحة فى 22 بلدا حول العالم منذ عام 2020.

وعلى سبيل المقارنة، تقول الحكومة الأوكرانية إن 510 أطفال أوكرانيين قتلوا فى الحرب مع روسيا، لكن هذا العدد سقط على مدار 19 شهرا.

وكانت المسؤولة الأممية قد أدلت بهذه التصريحات، الجمعة، وذكرت مصادر طبية فلسطينية فى وقت لاحق أن العدد ارتفع إلى 4506 أطفال، من أصل نحو 11 ألف فلسطيني قتلوا منذ بداية الحرب.

وتقول مؤسسات حقوقية إن الغارات الإسرائيلية تقتل فى المعدل طفلا فلسطينيا كل 7 دقائق، فى رقم غير مسبوق فى التاريخ المعاصر.