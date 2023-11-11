العالم اليوم - كيف توقف ميسي؟ إجابة غير متوقعة من مدرب أوروغواي

انتم الان تتابعون خبر كيف توقف ميسي؟ إجابة غير متوقعة من مدرب أوروغواي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 07:26 مساءً - تظل مسألة إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي هي أكثر ما يشغل اللاعبين والمدربين الذين يواجهونه، منذ أن بزغ نجمه مع برشلونة ومنتخب بلاده وحتى الآن، ليتسابق الجميع من أجل طرح حلول وابتكارات جديدة لعلها تنجح في الحد من خطورته.

توج ميسي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في تاريخه منذ أيام، ليوسع الفارق بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو أقرب منافسيه إلى 3 كرات ذهبية.

بيلسا يجيب

قال مارسيلو بيلسا المدير الفني لمنتخب أوروغواي الذي يستعد لمواجهة الأرجنتين بقيادة ميسي، إن الطريقة الأفضل لإيقاف أفضل لاعب في العالم تكمن في أن يقول اللاعب نفسه كيف لنا أن نفعل ذلك.

وتستعد الأرجنتين لمواجهة أوروغواي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الأمريكتين الشمالية والجنوبية.

وقبل المواجهة تلقى مدرب أوروغواي سؤالا حول كيفية إيقاف ميسي المنتشي بفوزه بالكرة الذهبية منذ أيام، ليرد قائلا: "في الحقيقة ليست هناك طريقة لإيقافه، أعتقد أن علينا أن نسأل ميسي نفسه، ماذا نفعل في الملعب حتى لا تلعب بشكل جيد؟".

وأضاف المدرب المخضرم تصريحاته: "عدم وجود طريقة فعالة لإيقاف ميسي ومثله من اللاعبين العظماء يصب في مصلحة كرة القدم ويجعلها أكثر حيوية وتفردا".

ويعتبر مارسيلو بيلسا أحد المدربين الذين أناروا الطريق لبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي والشريك التدريبي الأفضل في مسيرة ميسي، ما يفسر مدى احترام مدرب أوروغواي لقائد الأرجنتين.

هل وجد غوارديولا الحل؟

بيب غوارديولا واجه ميسي أكثر من مرة عندما رحل عن تدريب برشلونة، وتولى تدريب بايرن ميونيخ الألماني، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليتوصل المدرب الكتالوني في النهاية إلى أن ميسي لا يمكن إيقافه.

غوارديولا قال عندما كان مدربا للعملاق البافاري: "إذا أردنا أن نفوز على برشلونة فعلينا أن نفكر في طريقة اختراق الدفاع وتسجيل الأهداف، وليس في إيقاف ميسي، لأنه لاعب غير قابل للإيقاف".

وأضاف بيب: "لم يكن بوسع أحد إيقافه في الفترة الماضية، ربما علينا تجربة طرق وأساليب مختلفة عند مواجهته مثل الرقابة اللصيقة وتضييق الخناق عليه في الملعب بالتمركز حوله ومنع الكرة في الوصول إليه ومراقبته بثلاثة لاعبين، لكننا نتحدث عن موهبة ضخمة لا يمكن أن تدافع أمامها، لذلك يجب أن نفكر في الهجوم".

وعندما تولى بيب تدريب مانشستر سيتي، قال عن ميسي قبل مواجهته مجددا: "من الصعب للغاية مراقبة ميسي، لا تعرف ماذا سيفعل عندما تكون الكرة معه، ربما هو نفسه لا يعرف ماذا سيفعل في اللحظة التالية، مازال يتمتع باللعب بأفضل جودة ممكنة حتى الآن".