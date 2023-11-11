مظاهرات حاشدة في أوروبا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 07:33 مساءً - اندلعت مظاهرات في عدد من المدن الأوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا التي تندد بـالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

اندلاع مظاهرات في أوروبا

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الغاشم الذي يقوم به جيش الاحتلال، خاصة ضد المستشفيات.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأطفال والنساء في قطاع غزة حتى المستشفيات لم تسلم من القصف الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وفي السياق ذاته أعلنت الأمم المتحدة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال شهر من العدوان على قطاع غزة الفقير والمحاصر عددًا من الأطفال يفوق الذين قتلوا فى 22 صراعًا مسلحًا حول العالم خلال 4 سنوات.



استشهاد آلاف الأطفال في قطاع غزة

ومن جانبها ذكرت الأمينة التنفيذية لـ"الإسكوا" (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا)، رولا دشتي، أن إسرائيل قتلت 4300 طفل فلسطيني في ما يزيد قليلا على 4 أسابي

وأضافت أن هذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا فى الصراعات المسلحة في 22 بلدًا حول العالم منذ عام 2020.

وكانت المسؤولة الأممية قد أدلت بهذه التصريحات، وذكرت مصادر طبية فلسطينية في وقت لاحق أن العدد ارتفع إلى 4506 أطفال، من أصل نحو 11 ألف فلسطيني قتلوا منذ بداية الحرب.

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها لا تستطيع أن تحصي عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت استشهاد 39 رضيعًا بأقسام العناية المركزة داخل قطاع غزة لعدم وجود أكسجين.

كما أعلن المسؤولون عن مستشفيات غزة أن منظمات الأونروا والصحة العالمية اعتذرتا عن تقديم أي خدمات في قطاع غزة