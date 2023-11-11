العالم اليوم - حماس تنشر فيديو تدمير دبابات إسرائيلية وتعلن العدد الإجمالي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - نشرت حركة حماس، مساء السبت، شريط فيديو يظهر إطلاق عناصرها قذائف مضادة على دبابات إسرائيلية توغلت داخل مناطق مدنية مدمرة في قطاع غزة.

وقالت حماس إن هذه العمليات وقعت في منطقتي التوام وبيت حانون شمالي قطاع غزة.

ويظهر الفيديو عددا من عناصر الحركة وهم يسيرون في مناطق مدمرة ويحملون صواريخ مضادة للدروع من طراز "الياسين 105"، قبل أن يتخذوا مواقع هجومية ضد الدبابات الإسرائيلية عند حواف المباني.

وفي إحدى اللقطات يطلق عنصر من كتائب القسام صاروخا على دبابة لا تبعد سوى عشرات الأمتار عنه، فتتحول إلى كتلة من اللهب.

ويظهر الفيديو أيضا تدمير دباباتين آخريين بنفس الطريقة تقريبا.

لكن الدبابة الثالثة تعرضت لصاروخين من طراز "الياسين 105".

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام: "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا".

وأضاف أن مقاتلي الحركة "دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق مقتل 5 من جنود وإصابة 6 آخرين من جراء المعارك المستعرة في شمالي قطاع غزة، حيث نشرت حماس فيديوهات لاستهداف الآليات الإسرائيلية.