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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 7 سيارات إسعاف فقط من إجمالي 18 سيارة تعمل في مدينة غزة وشمال القطاع، وقد تتوقف عن العمل في الساعات القليلة القادمة بسبب نقص الوقود.

عاجل| الهلال الأحمر: 7 سيارات إسعاف فقط تعمل في غزة (فلسطين الآن)

عاجل| الهلال الأحمر: 7 سيارات إسعاف فقط تعمل في غزة (فلسطين الآن)

وأكدت جمعية الهلال الأحمر في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن هناك 18 سيارة في الأساس، ولكن معظمها توقف بسبب القصف وانقطاع الإمدادات والوقود، وتبقى الآن سبع سيارات فقط تعمل.

وحذر الهلال الأحمر في بيانها من أن المركبات المتبقية معرضة للتوقف التام في الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود، داعيًا إلى حماية المرافق الطبية والعاملين في قطاع غزة، ومحذرًا من أن النظام الصحي هناك وصل إلى نقطة لا يمكن العودة عنها.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي حصار مستشفى الشفاء

نفى العقيد موشيه تيترو من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الجيش لم يحاصر أو يقصف مستشفى الشفاء في قطاع غزة، ولكنه يقاتل مقاتلي حماس بالقرب منه.

وأشار تيترو إلى أن الجانب الشرقي من المستشفى لا يزال مفتوحًا، وأي شخص يرغب في الخروج من المبنى يستطيع ذلك.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص، بينهم أكثر من 4506 أطفال ونحو 3027 امرأة و668 مسنًا، وأصيب أكثر من 27 ألف شخص آخر.

ولقي أكثر من 1400 شخص مصرعه في إسرائيل جراء هجمات حماس، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.