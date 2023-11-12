صفقة تبادل أسرى نساء وأطفال بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية قطرية

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أحمد جودة - القاهرة - غزة، أحداث غزة، تدور في كواليس الصراع بالحرب الدائرة في غزة صفقة تداولت تقارير أمريكية احتمالات وجود صفقة في الكواليس بين حركة حماس وإسرائيل من جهة أخرى، بشأن تبادل الأسرى لدى الجهتين المتنازعتين في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهور في قطاع غزة.

واطلعت بوابة دوت الخليج غلى التقرير المنشور في الموقع الأمريكي بشأن المفاوضات حول صفقة تبادل أسيرات وأسرى أطفال بين إسرائيل وحركة حماس والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة.

تبادل أسيرات وأطفال بين حماس وإسرائيل

أوضح موقع “بوليتكو” الأمريكي أن المسؤولين الإسرائيليين يبدون تفاؤلًا حذرًا بشأن الوصول إلى صفقة تبادل أسيرات وأسرى أطفال مع حركة حماس، رغم استمرار القتال بين الطرفين منذ 36 يومًا.

وأكد هؤلاء المسؤولون، الذين لم يكشف الموقع أسماءهم لحساسية موضوع المحتجزين، أن هذه الصفقة ستكون مؤقتة ومحدودة.

ونقل الموقع عن مسؤولين اثنين أن الصفقة ستشمل على الأرجح بضع عشرات من الأطفال والمسنين الإسرائيليين، وبعضهم من ذوي الجنسيات المزدوجة، بينهم أمريكيون.

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الهدنة في غزة برعاية مصرية

وذكرا أن إضفاء الطابع الرسمي على الهدن الرسمية في شمالي غزة ساعد في إحداث تقدم في مفاوضات التبادل، عبر الوسطاء القطريين والمصريين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وافق في وقت سابق على هدن إنسانية لمدة 4 ساعات يوميًا، بناءً على طلب أمريكي وذلك بعد ضغوط من إدارة الرئيس جو بايدن استمرت نحو أسبوعين.

ومع ذلك، حذر المسؤولون من أنه لا تزال العديد من القضايا العالقة التي يمكن أن تعصف بالصفقة، بما في ذلك امتناع حماس عن تقديم قائمة كاملة بالمحتجزين لديها في غزة.

وأفادت المصادر بأن حركة حماس تطالب بوقف إطلاق نار أو هدنة إنسانية تصل إلى أسبوع.

ويقول ضابط الموساد السابق، ديفيد ميدان، الذي عمل في السابق منسقًا لشؤون الأسرى والمحتجزين لدى نتنياهو “أن هناك شيئًا ما يحدث تحت السطح”.

وأضاف أن الهدن الإنسانية التي وافق عليها نتنياهو قد تساعد في بعض الخطوات الإيجابية.