العالم اليوم - مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 نوفمبر 2023 12:24 صباحاً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة شبان فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن أحد القتلى من مدينة جنين في حين أن الاثنين الآخرين من بلدة عرابة الواقعة إلى الجنوب الغربي من المدينة.

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