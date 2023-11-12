العالم اليوم - ألمانيا تطالب باحتواء الأزمة الإنسانية في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 نوفمبر 2023 12:24 صباحاً - ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها إلى تل أبيب أنه يتعين على المجتمع الدولي التركيز على الحد من تداعيات العمليات العسكرية الدائرة في غزة على السكان المدنيين.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في اليوم الثاني من جولتها بالشرق الأوسط "يجب أن تتعاون جميع الدول، التي ترغب في المساعدة على ضمان احتواء المعاناة الإنسانية بغض النظر عن الطرف الذي تدين له بالولاء، حتى لو اضطرت إلى مواجهة معارضة".

وأضافت "هذا ما اقترحته في الخليج والضفة الغربية واليوم في إسرائيل وهذا ما سأنقله أيضا إلى بروكسل (لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي)".

وشملت جولة بيربوك في المنطقة زيارة الإمارات والسعودية. كما التقت بمسؤولين فلسطينيين في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتساءلت بيربوك عن سبل دفاع إسرائيل عن نفسها في حالة التوصل لوقف كامل لإطلاق النار، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يزال غير واضح.

لكنها شددت على ضرورة التوصل لهدنات إنسانية من أجل إيصال المساعدات إلى غزة وحماية الأرواح.

وقالت بيربوك "أكدت لزميلي إيلي كوهين تضامن ألمانيا الراسخ مع إسرائيل... العالم ينظر إلى حرب لم تشعلها إسرائيل بتصورات مسبقة مختلفة عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومعاناة سكان غزة الذين تستخدمهم حماس دروعا".