العالم اليوم - بنك برقان يبيع 52% من وحدته في تركيا لشركة تابعة لـ كيبكو

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 نوفمبر 2023 12:28 مساءً - وافق بنك برقان على بيع حصة نسبتها 52 بالمئة في بنك (برقان - تركيا) التابع له في تركيا إلى شركة "روابي المتحدة القابضة" المملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).

وقال برقان في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت الأحد إنه سيحافظ على سيطرته التشغيلية على (برقان - تركيا) "ومن ثم إدراج البيانات المالية ضمن نتائجه المالية".

وتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على نسب رأس المال فضلا عن الحد من تأثير التقلبات الحاصلة في سعر صرف الليرة التركية على البيانات المالية للبنك، مشيرا إلى أنه "من المستبعد تأثر الأنشطة التشغيلية للبنك أو أنشطة العملاء من جراء هذه الصفقة".

وأشار إلى الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لتنفيذ الصفقة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا متوقعا الانتهاء من تنفيذ الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن بنك برقان تأسس في عام 1975 وتم أدرجه في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح 400 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار).