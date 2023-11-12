العالم اليوم - صناعة الطيران العالمية تحط في معرض دبي للطيران 2023

انتم الان تتابعون خبر صناعة الطيران العالمية تحط في معرض دبي للطيران 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 نوفمبر 2023 12:28 مساءً - تترقب صناعة الطيران العالمية معرض "دبي للطيران 2023" الذي من المقرر انطلاقه غدا الاثنين، باعتباره أحد أكثر الأحداث أهمية لهذه الصناعة، إذ أن المعرض سيجذب انتباه مصنّعي الطائرات والمتخصصين في هذا القطاع على حدٍ سواء، ويتوقع أن يشهد المعرض تنافساً قوياً بين شركتي "بوينغ" و"إيرباص"، على الصفقات المرتقبة لعدد من الشركات الإماراتية والخليجية والعالمية.

وسيشارك أكثر من 1400 شركة عارضة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول مرة، وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عدة، تشمل الطيران التجاري والتنقل الجوي المتقدم والفضاء والدفاع، حيث تهدف إلى استعراض أحدث الحلول المبتكرة الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل القطاع.

وتنطلق الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في موقع إقامة المعرض الدائم بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال)، في دبي الجنوب، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023.

وتشكل النسخة الثامنة عشرة من معرض الطيران، فرصة لاستضافة الشركات من أنحاء العالم، لمناقشة الحلول التي أسهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لاسيما في الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير في عدد المسافرين من وإلى المنطقة.

ويلعب معرض دبي للطيران، دوراً مهماً في تحفيز طلبيات شراء الطائرات ويشعل المنافسة بين إيرباص وبوينغ. ومن المتوقع أن تكون طيران الإمارات بطل المعرض هذا العام.

فمن المتوقع أن توقع "طيران الإمارات" اتفاقية نوايا، أو شراء مؤكدة لطائرات عريضة البدن خلال المعرض، بما يصل إلى 150 طائرة، لتعزز طلبيتها القائمة من الطائرات البالغة 200 طائرة. وتشير التوقعات إلى أن الناقلة تفاضل بين 3 طرز من الطائرات الجديدة من طراز بوينغ 777 إكس وبوينغ 787، وإيرباص A350، علماً بأن "طيران الإمارات" لديها طلبية مؤكدة من الطائرات نفسها.

ومن المتوقع أن تتسلم "طيران الإمارات" 50 طائرة إيرباص A350، على مدار 3 سنوات ونصف السنة، بدءاً من أغسطس 2024، كما ستبدأ بتسلم طائراتها من طراز 777 إكس، خلال عام 2025. وسوف تسهم الطلبية الجديدة في إحلال الطائرات الأقدم، واستبدالها بطائرات من الجيل الجديد، فضلاً عن خدمة أسواق جديدة إقليمية وعالمية، إلى جانب استبدال الطائرات من طراز A380.

وكشفت "فلاي دبي" في وقت سابق، أنها في مفاوضات مستمرة مع مصنعي الطائرات، حيث تدرس الناقلة شراء طائرات ضيقة البدن، إضافة إلى طلبيتها الحالية من طراز بوينغ 737 ماكس، البالغة 160 طائرة، في ظل وجود طلب هائل على الطائرات ضيقة البدن.

ومن المتوقع أن تضع شركة طيران الرياض، اللمسات الأخيرة على ما وصفته بطلبية "كبيرة"، تشمل طائرات ضيقة البدن، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، وتتفاوض شركة إنديجو الهندية، أكبر شركة طيران في الهند، أيضاً على شراء طائرات عريضة الجسم لتوسيع خدمات الرحلات الطويلة.