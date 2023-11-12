اعتقال 25 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقال 25 فلسطينياً من الضفة الغربيةاعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، نحو 25 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اعتقلت قوات الاحتلال شاباً والأسير المحرر ليث عفيف العتيلي (52 عاما)، في المنطقة الجنوبية بمدينة طولكرم.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطن فلسطيني، وأمين سر حركة فتح في البلدة شادي أبو عمر، ومواطن آخر من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، من بلدة بلعين، غرب رام الله.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال طفلاً من مخيم شعفاط، وشاباً من مخيم قلنديا، وثلاثة مواطنين من قرية بيت عنان شمال غرب القدس.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين من عدة بلدات بينهم مدير مدرسة.

وبذلك، ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر المنصرم، إلى نحو 2470 حالة اعتقال، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.