العالم اليوم - "الحفرة" تقول كل شيء.. غارة إسرائيلية على مدرسة للأونروا

انتم الان تتابعون خبر "الحفرة" تقول كل شيء.. غارة إسرائيلية على مدرسة للأونروا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - أظهرت مقاطع مصورة حفرة في وسط باحة مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، من جراء غارة إسرائيلية كادت أن تؤدي إلى كارثة.

واستهدف القصف المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين جراء الحرب المتواصلة بلا هوادة منذ أكثر من شهر، على ما ذكرت "فراس برس".

وكان يمكن أن تتصدر هذه المدرسة عناوين الأنباء يوم الأحد، إذا استهدفت القذائف المبنى بشكل مباشر حيث يعج بالعائلات النازحة.

واندلعت المعارك بعد هجوم مباغت نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.

وقتل في الهجوم في إسرائيل نحو 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول، بحسب السلطات.

في الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزّة، حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس. وبعد خمسة أسابيع من اندلاع الحرب، لم تحدّث الوزارة حصيلة القتلى السبت، في ظل الصعوبات التي تواجه المستشفيات.

وكانت الأونروا قد أعلنت الجمعة مقتل أكثر من 100 من موظفيها في قطاع غزة منذ بدء الحرب.