العالم اليوم - خطة بن غفير لإعادة المستوطنين: الاحتلال مفتاح الفوز بالحرب

انتم الان تتابعون خبر خطة بن غفير لإعادة المستوطنين: الاحتلال مفتاح الفوز بالحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأحد، إن "الاحتلال" هو الحل الأهم للانتصار في الحرب.

وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي في مقابلة مع إذاعة "كان"، الأحد، إنه "بعد إخلاء مستوطنات "غوش قطيف"، جنوبي قطاع غزة، تغير العالم، وتغير الواقع، بالنسبة لإسرائيل".

وأكد بن غفير على أهمية عودة المستوطنين لمستوطنات جنوب غزة، لأن الانتصار في الحرب لن يتحقق سوى "بالاحتلال".

وفي إشارة إلى الأصوات المتزايدة في اليمين الإسرائيلي لإعادة توطين كتلة مستوطنات "غوش قطيف" جنوب قطاع غزة، أضاف بن غفير: "طالما أنك لا تملك السيطرة على المنطقة وليس لديك وجود حقيقي هناك، وبالتأكيد عندما تسمح لمنظمة إرهابية بالبقاء هناك، فإنك تتعرض للهجمات والقتل".

وأضاف: "لو كان سكاننا هناك، لكان من المستحيل تنفيذ هذه المذبحة. عندما يكون لديك تواجد على الأرض، تكون لديك معلومات استخباراتية وسيطرة، أنت المالك".

"المطلوب هنا هو الاحتلال. في كل مرة يخسر فيها أعداؤنا أرضا، يخسرون الحرب. يجب أن تكون لدينا السيطرة الكاملة، وهذا سيردع أعدائنا، ويجعلهم يعرفون أننا انتصرنا ويسمحون للسكان بالعودة إلى ديارهم".

وأشار بن غفير إلى إنه لا يخاف من فكرة إعادة توطين الإسرائيليين جنوب غزة في مستوطنات "غوش قطيف".