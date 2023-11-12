العالم اليوم - العاصمة الإدارية تحقق أرباحا بـ 10مليارات جنيه في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر العاصمة الإدارية تحقق أرباحا بـ 10مليارات جنيه في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - حققت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، أرباحاً بقيمة 10 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بحسب ما أعلن خالد عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي توقع أيضا تحقيق زيادة عن المستهدف للعام الجاري بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة.

وأوضح عباس في كلمته خلال فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الأعمال بنهاية سبتمبر خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الشركة تقترب من الإعلان عن فرص شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة في العاصمة الإدارية.

ونوه عباس، بأنه قد يتم الإعلان عن فرصة شراكة أو فرصتين قبل نهاية العام الجاري؛ لافتاً إلى أهمية الشراكة في تقليل الأعباء الاستثمارية عن المطور وتوجيه الأموال لتنفيذ المشروع والإسراع بمعدلات التنمية.

وأضاف أن هناك حوالي 35 بالمئة من أراضي المرحلة الأولى لم يتم التعامل معها حتى الآن، موضحًا أنه الشركة أوقفت طرح الأراضي منذ عام تقريبًا رغم التطلبات الكثيرة من جانب المستثمرين.

من ناحيته قال عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري، إن وزارة الإسكان استطاعت تدبير ما يقرب من 8.5 مليار دولار لخزانة الحكومة المصرية من من خلال طروحات الأراضى المدفوعة بالدولار ومبيعات مشروعات بيت الوطن للمصريين فى الخارج.

وأوضح مساعد وزير الإسكان المصري، أن العائد من مبيعات مشروع بيت الوطن منذ طرحه وحتى الآن قد سجل 2 مليار دولار، فيما ساهمت مبيعات الأراضى بالدولار نحو 6 مليارات دولار منها 4 مليارات دولار خلال 2023.

وأضاف أن الحكومة قدمت كثيرا من التيسيرات لتشجيع التصدير العقارى وتملك الأجانب لزيادة العوائد بالعملة الصعبة.

يذكر أن شركة العاصمة الإدارية، بعد الإعلان عن نتائج أعمالها للعام 2022، قد سددت 3.7 مليار جنيه ضرائب، مقابل 657 مليون جنيه عن 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، حيث تم سداد 1.4 مليار جنيه لصالح ضريبة القيمة المضافة وكذلك 340 مليون جنيه ضريبة أرباح ليصبح إجمالي ما تم سداده من ضرائب 5.5 مليار جنيه.

وحققت الشركة في 2022 زيادة في إجمالي الأرباح بنحو 23 بالمئة.