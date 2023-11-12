نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا بالقاهرة: سفينة مساعدات تركية تصل للعريش تمهيدا لإرسالها لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السفير صالح موطلو شن، سفير تركيا في القاهرة، اليوم، أنه قام بزيارة لمحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، برفقة الوفد الفني لوزارة الصحة التركية وإدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" والهلال الأحمر التركي.

وقال موطلو شن عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "نحن في العريش لاستقبال سفينة المساعدات 'بستكار' التي تحمل 8 مستشفيات ميدانية و20 سيارة إسعاف وجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة للمستشفيات لإرسالها إلى أهالي غزة".

وكان ميناء العريش البحري في شمال سيناء أعلن عن استعداده لاستقبال سفينة مساعدات تركية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في الميناء، إن الميناء تلقى إخطارًا يفيد بوصول سفينة مساعدات تركية ضخمة إلى الميناء خلال الساعات المقبلة، بعد إبحارها من ميناء السانجاك في مدينة أزمير التركية.

وأكد المصدر أن السفينة بحمولة 500 طن وتحتوي على مستشفى ميداني متكامل مجهز بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة إسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفى الميداني.

وأضاف المصدر أن دولة تركيا قامت بدعم قطاع غزة بكميات من المواد الغذائية والإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية ومولدات الطاقة عبر 8 طائرات حطت في مطار العريش الدولي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ثمن خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية، التعاون مع مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع عزة، موضحًا أن التنسيق المشترك أثمر عن إرسال عشر طائرات مساعدات تركية لمطار العريش.

وأكد أنه لا يمكن القبول بالأعمال الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية، مشددًا على أنه يجب إحالة تلك الجرائم بحق المدنيين إلى المحاكم الدولية.

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت المستشفيات والمساجد والمدارس وسيارات الإسعاف بشكل بربري لم يحدث في التاريخ، مستنكرًا سكوت القوى الغربية على الظلم الواقع على المدنيين الآمنين في قطاع غزة.