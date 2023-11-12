الصحة العالمية ترفض تعريض العاملين في غزة للمخاطرة بحياتهم لتقديم الخدمة الطبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المرضى في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، ضعف الطاقة الاستيعابية للمنشأة، حيث تقتصر الخدمات الطبية على الرعاية الطارئة.

الصحة العالمية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

وأعربت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، عن قلقها إزاء سلامة الكوادر الطبية والمصابين بمجمع الشفاء الطبي، رافضة شعور المرضى بالخوف وتعريض العاملين الصحيين للمخاطرة بحياتهم، لتقديم الرعاية.

ودعت الصحة العالمية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة موضحة: لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح ووضع حد للمعاناة المروعة هناك، والمستشفيات والمرضى والطواقم الطبية والبشر الذين يحتمون في المرافق الصحية يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.

وشددت المنظمة أيضًا على: إجراء عمليات إجلاء طبي مستمرة ومنظمة وآمنة بدون عوائق لأصحاب الحالات الحرجة من المرضى والجرحى إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، مع إمكانية نقلهم عند الحاجة من مصر إلى أماكن أخرى، كما ينبغي إطلاق سراح جميع الرهائن بدون قيد أو شرط، وأن يتلقوا الرعاية الطبية المناسبة أثناء وجودهم في الأسر.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، حاجة 500 مريض سرطان للتحويل للعلاج خارج قطاع غزة، بعد انهيار المنظومة الصحية وعجزها عن تقديم الخدمات الطبية اللازمة جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضح الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد في قصفه على أسلحة محرمة دوليا نتج عنها جروح غائرة وبتر في الأطراف وحروق شديدة وتشوهات كبيرة وإذابة في الجلد.