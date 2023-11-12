"حزب الله" يعلن استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأخد استعداف ثكنة إسرائيلية وتحمعات للجنود جنوبي لبنان، مركدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
وأصدر "حزب الله" بيانا قال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة".
وأضاف الحزب في بيان آخر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 تجمعا لمشاة العدو في بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مؤكدة".
وذكر في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:15 من يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 تجمعًا لأفراد العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مؤكدة