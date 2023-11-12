نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يشدد على ضرورة التزام إسرائيل بقواعد الحرب في هجومها على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بأن البيت الأبيض يشدد على أن إسرائيل يجب أن تتبع قواعد الحرب أثناء العمليات العسكرية في داخل قطاع غزة.

وقال: "إن كل وفاة لشخص بريء، سواء كان فلسطينيا أو إسرائيليا أو أي شخص آخر، هي مأساة مطلقة، ونحن نحزن على كل من هذه الأرواح، ونواصل التأكيد على أن إسرائيل لديها الحق وحتى المسؤولية في ملاحقة حماس، التي لا تزال يشكل تهديدا لدولة إسرائيل. ولكن يجب أن يتم ذلك وفقا لقوانين الحرب".

وأشار ساليفان، إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن إعادة احتلال قطاع غزة وتقليص أراضيه والنفي القسري للسكان الفلسطينيين أمر غير مقبول، مؤكدا أنه "لا يمكن عودة طبيعة الحكم في غزة إلى ما قبل 7 أكتوبر، الفلسطينيون هم من يقررون طبيعة مستقبل الحكم في غزة".

وقال: "واشنطن لا ترغب في وقوع اشتباكات مسلحة في المستشفيات بغزة".

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن "الولايات المتحدة تشارك في المفاوضات بين إسرائيل وقطر بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، والرئيس بايدن لن يرتاح حتى يتم التوصل إلى اتفاق للإفراج عنهم".