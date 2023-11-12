راجولينا واثق من الفوز من الدورة الأولى بـ «رئاسية» مدغشقر

انتاناناريفو ـ ا.ف.ب: أعرب الرئيس المنتهية ولايته أندري راجولينا والمرشح لإعادة انتخابه عن ثقته بالفوز من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس في مدغشقر، معولاً على الدعم الشعبي القوي وعلى الله.

وقال راجولينا في مقابلة مع وكالة فرانس برس «سأفوز، هذا أمر مؤكد، ومن الجولة الأولى».

واصبح المرشح البالغ 49 عاما، أصغر رئيس دولة إفريقية قبل حوالى خمسة عشر عاما.

استولى راجولينا البالغ 47 عاما على السلطة في مارس 2009 من مارك رافالومانانا بدعم من الجيش.

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