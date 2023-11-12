قتيلان فـي إطلاق نار بمرسيليا الفرنسية

باريس ـ ا.ف.ب: قتل شاب وشابة في العشرينات من العمر وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في إطلاق نار في ساعة متأخرة السبت في مدينة مرسيليا الساحلية في جنوب فرنسا، على ساحل البحر المتوسط، حسبما أفاد مدعون.

وقال المدعي العام في المدينة نيكولا بيسون إن «الأشخاص الخمسة كانوا في سيارتهم في موقف سيارات تابع (لمطعم) ماكدونالدز عندما اقتربت منهم عربة. قُتل السائق والراكب في المقعد الأمامي جراء إطلاق رصاص من بندقية كلاشنيكوف».

وأصيب رجلان وامرأة كانوا في المقعد الخلفي بجروح. واثنان منهم في حالة خطرة، وفق المدعين. والرجال الثلاثة من أصحاب السوابق، وتظهر سجلاتهم لدى الشرطة تورطهم في الاتجار بالمخدرات وأعمال عنف في المنطقة في محيط مدينة تولون الجنوبية، وفق بيسون، فيما ليس للمرأة أي سجل إجرامي.

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