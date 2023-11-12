العالم اليوم - نتنياهو: حماس رفضت عرضنا تقديم الوقود لمستشفى الشفاء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 نوفمبر 2023 05:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن إسرائيل عرضت تقديم الوقود لمستشفى الشفاء في غزة والذي توقف عن العمل في خضم قت العنيف مع حماس، لكن الحركة رفضت استلامه.

جاء ذلك في إطار رد نتنياهو على سؤال لشبكة (إن.بي.سي)الإخبارية الأميركية عما إذا كانت مزاعم إسرائيل بأن حماس لها مركز قيادة تحت المستشفى الرئيسي في غزة تبرر تعريض حياة المرضى والأطفال للخطر.

ونقلت رويترز عن نتنياهو قوله "بالعكس، عرضنا في الواقع الليلة الماضية منحهم ما يكفي من الوقود لتشغيل المستشفى وتشغيل الحضانات وما إلى ذلك لأننا (ليس لدينا) معركة مع المرضى أو المدنيين على الإطلاق".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي استعداده لإجلاء الأطفال من مستشفى الشفاء يوم الأحد، لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن من بالداخل مازالوا محاصرين، وأن ثلاثة أطفال حديثي الولادة توفوا والعشرات عرضة للخطر بسبب انقطاع الكهرباء. كما أن القتال مستعر على مقربة من المستشفى.

وسُئل نتنياهو عما إذا كان لدى إسرائيل خطة لتوصيل الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات، فقال "عرضنا على مستشفى الشفاء الوقود،لكنهم رفضوا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي"حماس (التي) تختبئ في المستشفيات وتتمركز هناك، لا تريد الوقود للمستشفى (...) يريدون الحصول على الوقود الذي سيأخذونه من المستشفيات لأنفاقهم، إلى آلة الحرب الخاصة بهم".

من جهتها، تنفي حماس مزاعم إسرائيل بأن لها مراكز قيادة تحت مستشفى الشفاء ومستشفيات غزة الأخرى.