تحطم طائرة عسكرية بولاية ”كاياه” شرق ميانمار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - أفادت تقارير إعلامية في ميانمار بتحطم طائرة عسكرية بولاية "كاياه" الواقعة شرق البلاد والتي تشهد صراعا حادا بين الجيش وفصائل المقاومة المحلية.

وأكد ضابط في جيش ميانمار - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - نبأ تحطم الطائرة في مكان ما في ولاية "كاياه" إلا أنه لم يعلن ما إذا كانت قد تم إسقاطها أم تحطمت بسبب عطل فني.

وقال الضابط - الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته - إن البحث جاري في الوقت الحالي عن الطائرة المحطمة والطيارين الإثنين اللذين كانا على متنها.

وفي المقابل، أعلن متحدث باسم الجماعة العرقية المسلحة (قوة الدفاع عن قوميات كاريني) إسقاط الطائرة خلال قتال عنيف بالقرب من مدينة "لويكاو" عاصمة ولاية "كاياه".

وقال المتحدث إن الطائرة أسقطت بالقرب من منطقة يسيطر عليها الجيش في بلدة "هبروسو" حوالي الساعة الخامسة مساء أمس (السبت) بعد وقت قصير من اندلاع إطلاق النار بالقرب من مدينة "لويكاو".

يشار إلى أن جماعات مقاومة غير منظمة ظهرت بشكل كبير في جميع أنحاء ميانمار منذ أن استولى الجيش على السلطة في فبراير 2021 من حكومة أونج سان سوتشي المنتخبة.