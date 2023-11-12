موسكو: أكثر من 60 مواطنا روسيا عبروا معبر رفح اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - كشفت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن أكثر من 60 مواطنا روسيا عبروا معبر رفح اليوم، وأصبحوا في الأراضي المصرية في إطار عملية الإجلاء من قطاع غزة.

ونظمت وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس إجراءات إجلاء المواطنين من قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في الوقت الحالي، يعبر المواطنون الروس نقطة التفتيش في المعبر ويقدم المتخصصون في وزارة الطوارئ الروسية المساعدة الطبية اللازمة لهم وما يحتاجونه من الغذاء والماء. وبعد مغادرة نقطة التفتيش، سيتم نقلهم إلى القاهرة، قبل أن يغادروا إلى روسيا".

ولفتت الوزارة إلى أنه على مدار الأسبوع، كانت فرقة العمل التابعة لها تعمل على تنسيق الطرق واتخاذ الإجراءات اللازمة للمواطنين الراغبين بالمغادرة.

وقال مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنيتسوف لوكالة "إنترفاكس": "مجموعة من المتخصصين من المركز الفيدرالي لدائرة طب الكوارث التابعة لوزارة الصحة الروسية تشارك في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة، ويتواجدون لتقديم المساعدة الازمة في الأراضي المصرية".

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، استئناف عمل معبر رفح اليوم الأحد 12 نوفمبر، لعبور من وردت أسماؤهم في كشوفات أصحاب الجوازات الأجنبية، والتي تم إعلانها منذ تاريخ 1 نوفمبر 2023.