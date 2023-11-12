نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويترز: حماس تعلق مفاوضات تبادل الأسرى بعد التصرفات الإسرائيلية في مستشفى الشفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول فلسطيني، أن حركة "حماس" علقت المفاوضات بشأن المحتجزين الإسرائيليين، بسبب التصرفات الإسرائيلية حول مجمع الشفاء الطبي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله: "حماس علقت مفاوضات الأسرى بعد تصرفات الجيش الإسرائيلي ضد مستشفى الشفاء".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، بأن مستشفى الشفاء غرب غزة انقطع بالكامل عن إمدادات الطاقة، وأن القوات الإسرائيلية تشن قصفا مكثفا على محيط المستشفى، والجثامين داخل المستشفى بالعشرات لا يمكن للطواقم الطبية التعامل معها بسبب القصف.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.