نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يرفض تقييم مدى امتثال إسرائيل لقواعد الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك ساليفان، الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لقواعد الحرب أو لا.

وقال ساليفان في مقابلة مع "سي إن إن" ردا على السؤال: "أنا لست موجودا هنا كي ألعب دور القاضي أو هيئة المحلفين".

وفي وقت سابق، نفى البيت الأبيض أن يكون الجيش الإسرائيلي قد ارتكب جرائم حرب في غزة، وذلك ردا على استنتاجات أممية بهذا الشأن.

وتعليقا على تصريحات أدلى بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن "البيت الأبيض حقق في المزاعم ولم يجد أي حقيقة".

وأضاف باتيل في تصريح صحافي يوم الخميس: "هناك عملية صارمة نقوم بها، وهذا ليس استنتاجا توصلنا إليه حتى الآن"، مشيرة إلى أن "الإدارة تدرس القضية باستمرار مع شركائنا الإسرائيليين".

وفي وقت سابق دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جنيف، لتقديم المسؤولين عن تدمير المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة إلى العدالة.