نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية:ألف شخص بينهم 300 قاصر على قائمة الإجلاء من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن أكثر من ألف شخص تقدموا بطلبات لإجلائهم من قطاع غزة، من بينهم 300 قاصر.

وأضافت زاخاروفا في تصريح للقناة الروسية الأولى أن "أكثر من ألف شخص سجلوا أسماءهم على قوائم الإجلاء، وبين هؤلاء الأشخاص مواطنون روس و300 قاصر".

وكانت وزارة الطوارئ الروسية أعلنت في وقت سابق عن بدء إجلاء الروس من قطاع غزة.

وقد عبر حتى الآن أكثر من 60 مواطنا روسيا معبر رفح ووصلوا إلى الأراضي المصرية، ويتلقون المساعدة الطبية والنفسية وما يحتاجونه، وسيتم إرسالهم إلى القاهرة، وهناك ستتم مساعدتهم في استعادة مستنداتهم ووثائقهم.