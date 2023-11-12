نتنياهو يتحدث عن هدنة إنسانية ويرفض الوقف الدائم لإطلاق النار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 08:50 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق نار شامل ودائم في غزة، إلا مقابل إطلاق سراح الأسرى، لكنها مستعدة لهدنة إنسانية محلية وقصيرة الأمد. واضاف في مقابلة مع شبكة 'سي إن إن': 'وقف إطلاق النار الوحيد الذي سنكون على استعداد لبحثه سيتضمن إطلاق سراح رهائننا في غزة'.

احتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الإسرائيلين

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد نتنياهو استمرار “الهدن الإنسانية” – لعدة ساعات في منطقة محدودة ولأغراض محددة التي تم الإعلان عنها مسبقا. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة 'إن بي سي' الأميركية إلى احتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الإسرائيلين لدى حركة 'حماس'. ولدى سؤاله عن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنين المحتجزين في قطاع غزة، أجاب نتنياهو: 'ذلك محتمل، ولكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحققه'. ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر.