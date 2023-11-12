نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. فرقة فنية إسبانية تحتفل بالذكرى الخمسين لوفاة بيكاسو بالقاهرة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفالا بالذكرى الخمسين لوفاة الفنان الإسباني الشهير بابلو رويز بيكاسو، تصل الفرقة الفنية الإسبانية "إيبيريكا دي دانزا" إلى القاهرة لتقديم العرض الموسيقي الراقص "بيكاسو من خلال الرقص" في أوبرا الإسكندرية، يوم الإثنين المقبل، وبدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، يوم الخميس، حيث من المقرر أيضًا أن تقدم الفرقة محاضرات متخصصة مجانية للراقصين المصريين المتدربين.

ويأتي العرض الموسيقي الإسباني "بيكاسو من خلال الرقص"، الذي سيقدم في مصر لأول مرة، برعاية السفارة الأسبانية في مصر، في إطار سلسلة الأنشطة التي تنظمها إدارة العلاقات الثقافية والعلمية بوكالة التعاون الأسبانية من أجل التنمية بمناسبة رئاسة أسبانيا للاتحاد الأوروبي.

وبيكاسو هو رسام ونحات وفنان تشكيلي إسباني ويعد أحد أشهر الفنانين في القرن العشرين وينسب إليه الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن.

ويعد العرض الحالي هو نسخة من العرض السابق "بيكاسو والرقص"، والذي تم عرضه لأول مرة في 25 أكتوبر 2019، في مدريد، بمناسبة يوم ميلاد الفنان الأسباني، ويهدف إلى إعادة خلق العالم النسائي المتعلق بهذا الفنان العبقري، الذي اشتهر في عالم الفن بقدرته الاستثنائية على التنقل بين الأساليب المختلفة.

وتأسست الفرقة الإسبانية "إيبيريكا دي دانزا"، في عام 1993، على يد مانويل سيجوبيا، الحاصل على جائزة الرقص الوطنية للإبداع عام 2001، وجائزة بييا دي مدريد لتصميم الرقصات عام 2004، وبيوليتا رويث ديل بايي.

وخلال 30 عامًا متواصلة، قدمت الفرقة عروضها على مسارح أكثر من ثلاثين دولة، وبذلك أصبحت الفرقة واحدة من أكثر الفرق القوية والمرموقة على المسرح الأسباني.

ويضم العرض الذي سيتم تقديمه بمسارح القاهرة والإسكندرية الراقصين أليخاندرا رودريجيث مونتيمايور، وماريا مونيوث جورييا، ونوريا تينا لوبيث، وسانتياجو إيرّانث ديل رييو، ويدير العمل فنيًا ميجيل أنخيل راموس كاستييو.

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