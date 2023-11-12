نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأوكراني يشكو من نقص في الذخيرة وعدد القوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف الجيش الأوكراني بأن كييف تعاني من نقص في الذخيرة وفي عدد القوات، ما يجبرها على إرسال المركبات المدرعة ووحدات الطائرات المسيرة إلى الخطوط الأمامية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصدر عسكري تابع "للواء الميكانيكي 47" في الجيش الأوكراني، أنه "ليس لدى الجيش ما يكفي من الذخيرة والأفراد، لذلك يتم أحيانا إرسال أطقم المركبات المدرعة ومشغلي الطائرات دون طيار إلى مواقع أمامية".

ووفقا للصحيفة فإن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبات خطيرة في التسلح.

وأشار التقرير إلى أن عددا متزايدا من داعمي أوكرانيا في أوروبا والولايات المتحدة يقولون إن القوات الأوكرانية ستكون في وضع أفضل إذا سرّعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليم كييف معدات وأسلحة ثقيلة مثل الدبابات والصواريخ والطائرات المقاتلة.

كذلك استند التقرير الذي نشرته الصحيفة إلى تقييم الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة لدى الناتو، دوغلاس لوت، الذي يعتقد أنه لا توجد "رصاصة فضية" يمكنها تغيير "وضع الجمود" في الصراع في أوكرانيا على المدى القصير.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، إن الولايات المتحدة والغرب مستعدان لتقديم كافة الوعود لأوكرانيا بغية إطالة أمد الصراع مع روسيا.

كذلك أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بداية الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة قررت تقليص مساعداتها العسكرية المقدمة لأوكرانيا بسبب نفاد الأموال التي خصصها الكونغرس.

هذا وقد أعربت كييف عن قلقها الكبير من الغموض المحيط بتمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية، الذي يؤثر على مسألة تخصيص المساعدات لبلاده.

وفي أوائل أكتوبر، أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الكونغرس ميزانية مدتها 45 يوما لتجنب الإغلاق ــ تعليق عمل الحكومة الفيدرالية ــ ولكن من دون تخصيص اعتمادات لتلبية احتياجات الأوكرانيين.