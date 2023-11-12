نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام اللبنانية تعلن مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومستوطنتي شلومي ونهاريا بشمال إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام في لبنان مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومستوطنتي "شلومي" و"نهاريا" بشمال إسرائيل بعدة رشقات صاروخية مركزة.

وقالت كتائب القسام في لبنان في بيان: "كتائب القسـام - لبنان تعلن مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومسطونتي "شلومي" و"نهاريا" شمال اسرائيل بعدة رشقات صاروخية مركزة ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".

وأفادت مراسلتنا اليوم بأن صافرات الإنذار دوت في يعارا وشلومي في الجليل الغربي على حدود لبنان، وللمرة الثانية مرة منذ الحرب، صافرات الإنذار دوت في عكا، كما دوت في حيفا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.