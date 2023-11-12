نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون يعلق على حادث تحطم طائرة شرق البحر الأبيض المتوسط.. ماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أن 5 جنود أمريكيين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة عسكرية أثناء التزود بالوقود في الجو شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وقالت القيادة في بيان إنه "أثناء التزود بالوقود الروتيني في الجو كجزء من التدريب القتالي، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية على متنها 5 عسكريين لعطل فني وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها مصرعهم".

ولم تحدد القيادة العسكرية الأمريكية نوع الطائرة التي تحطمت.

ومساء يوم أمس السبت، أعلن البنتاغون أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال تنفيذها رحلة تدريبية يوم 10 نوفمبر الجاري.

الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب الإسرائيل على قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه واشنطن دعم حليفتها إسرائيل في تنفيذ الهجوم البري على قطاع غزة، وسط توتر كبير تشهده منطقة الشرق الأوسط.