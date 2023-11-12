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أحمد جودة - القاهرة - (كلاب تأكل الموتى وحوامل في خطر) الصحة الفلسطينية تكشف جرائم الاحتلال في مستشفيات غزة

(كلاب تأكل الموتى وحوامل في خطر) الصحة الفلسطينية تكشف جرائم الاحتلال في مستشفيات غزة، كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن جرائم الاحتلال، تجاه مستشفيات قطاع غزة، وخاصة في مجمع الشفاء الطبي.

(كلاب تأكل الموتى وحوامل في خطر) الصحة الفلسطينية تكشف جرائم الاحتلال في مستشفيات غزة

الصحة الفلسطينية تكشف جرائم الاحتلال في مستشفيات غزة

وقالت مي الكيلة: “جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بإجلاء المستشفيات، بل يقوم بطرد المرضى والجرحى إلى الشارع ليواجهوا الموت المحتوم، واصفة ذلك بأنه ليس إجلاءً بل طردًا تحت تهديد السلاح”.

وأضافت: “هناك كارثة تحدث في المستشفيات، حيث يموت المرضى الآن دون أن يحصلوا على العلاج اللازم، مثل حالات مرضى غسيل الكلى من الأطفال والبالغين الذين يفارقون الحياة في منازلهم بسبب عدم تلقيهم جلسات الغسيل”.

وأكدت الكيلة أن عدد الوفيات داخل مجمع الشفاء الطبي بلغ 12 مريضًا حتى الآن، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ونقص المستلزمات الطبية، بما في ذلك طفلان حديثا الولادة.

وأشارت إلى أن جميع مرضى الأورام، الذين يبلغ عددهم 3 آلاف مريض، والذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى الرنتيسي والتركي، تم طردهم الآن ليواجهوا الموت بعد أن أجبرهم الاحتلال على مغادرة المستشفيات.

ولفتت إلى أن جميع الحوامل والنساء ذوات الحمل الخطر مهددات بالخطر، حيث لا يجدن أحدًا يقدم لهن العلاج والخدمات الطبية في غزة، وبالتالي فإن أي امرأة على وشك الولادة لن تجد أي دعم طبي.

الصحة الفلسطينية: الفرق الطبية داخل مستشفى الشفاء محاصرة

وأوضحت الكيلة أن المرضى والجرحى لا يستطيعون الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، وقد فقد العديد منهم حياتهم إما أثناء النزيف أو بسبب عدم تلقيهم الأدوية والعلاجات الضرورية، مُشيرة إلى أن الفرق الطبية داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعون التنقل بين أقسام المجمع الطبي، حيث يتعرض أي شخص يتحرك داخل المجمع للاعتداء من طائرة دون طيار تطلق النار عليه.

وتابعت: "هناك خطر آخر يهدد حياة المرضى ويشكل خطرًا صحيًا كبير، وهو عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة المستشفى والكلاب الضالة نهشت بعضهم، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام".

الصحة الفلسطينية: المرضى يصابون مرة أخرى داخل المستشفيات

الصحة الفلسطينية تكشف جرائم الاحتلال في مستشفيات غزة

وأختتمت الكيلة: "المرضى يصابون مرة أخرى وهم على أسرة الشفاء نتيجة قصف الاحتلال للمجمع الطبي، والذي طال آبار المياه ومحطات الأكسجين وبوابة المجمع ومرافق أخرى، فيما فسد مخزون الدم الموجود داخل الأقسام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث لم تعد الطواقم الطبية قادرة على إعطاء وحدات الدم للمرضى والجرحى الذين ينزفون".