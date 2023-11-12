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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الأمم المتحدة تدعو إيران إلى الضغط على حماس بشأن ملف الأسرى

عاجل - الأمم المتحدة تدعو إيران إلى الضغط على حماس (أمر غامض).. طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، السلطات الإيرانية إلى التدخل والمساهمة في إطلاق سراح الرهائن من قبل حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، ومنع تدخل "حزب الله" اللبناني في الصراع مع إسرائيل.

عاجل - الأمم المتحدة تدعو إيران إلى الضغط على حماس بشأن ملف الأسرى

الأمم المتحدة تدعو إيران إلى الضغط على حماس بشأن ملف الأسرى

وقال جوتيريش: "تحدثت مع إيران وطلبت منها شيئين. أولًا، الضغط على "حماس" للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وثانيًا، إبلاغ "حزب الله" بأنه يجب عليه عدم التدخل في الصراع وعدم السماح له بالسيطرة على لبنان بأكمله".

وأضاف: "لا أعرف. لقد زعمت إيران دائمًا أنهم غير مرتبطين بالأحداث، لكنهم يتحدثون علنًا عن خطر تصاعد الصراع. الأمر غامض للغاية"، مُعربًا عن قلقه بشأن تأثير الصراع على الضفة الغربية ولبنان.

ولفت جوتيريش إلى مقتل 101 موظف من الأمم المتحدة، وذلك مُنذُ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل.

وذكر أنه منذ بداية الحرب بين "حماس" وإسرائيل، قتل 101 موظف من الأمم المتحدة.

الصحة العالمية واليونيسيف تصدران بيان مشترك بشأن غزة

أصدرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بيانًا مشتركًا أكدت فيه أنه خلال 36 يومًا من القتال، وقع 137 هجومًا على منشآت طبية في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 521 شخصًا.

وقال البيان: "تم توثيق لا يقل عن 137 هجومًا على المرافق الصحية في غزة خلال الـ36 يومًا الماضية، وأدى ذلك إلى مقتل 521 شخصًا وإصابة 686 آخرين، بما في ذلك 16 حالة وفاة و38 إصابة للعاملين في المجال الصحي أثناء أداء عملهم".

وشدد البيان، على ضرورة أنه يجب التحرك الدولي لوقف النزاع الإنساني فورًا ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، والحفاظ على مرافق الرعاية الصحية المتبقية في غزة.

وأضاف: "لا يمكن للعالم أن يبقى صامتًا ويشهد كيف تتحول المستشفيات التي ينبغي أن تكون ملاذًا آمنًا، إلى أماكن للموت والدمار واليأس. هناك حاجة ملحة الآن لتحرك دولي لضمان وقف فوري لإطلاق النار الإنساني ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، والحفاظ على المرافق الصحية المتبقية في قطاع غزة".

ودعا البيان إلى ضرورة توفير الوصول الآمن والمستدام للوقود والدواء والمياه لهذه الخدمات الحيوية، وأن العنف يجب أن يتوقف فورًا.

الصحة الفلسطينية تكشف جرائم الاحتلال في مستشفيات غزة

الصحة الفلسطينية تكشف جرائم الاحتلال في مستشفيات غزة

قال وزيرة الصحة الفلسطينية في بيان: "المرضى يصابون مرة أخرى وهم على أسرة الشفاء نتيجة قصف الاحتلال للمجمع الطبي، والذي طال آبار المياه ومحطات الأكسجين وبوابة المجمع ومرافق أخرى، فيما فسد مخزون الدم الموجود داخل الأقسام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث لم تعد الطواقم الطبية قادرة على إعطاء وحدات الدم للمرضى والجرحى الذين ينزفون".