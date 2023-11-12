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أحمد جودة - القاهرة - وفق وسائل اعلامية عبرية مظاهرات بآلاف الإسرائيليين في مدينتي تل أبيب وقيسارية اليوم الاحد 13 نوفمبر 2023، لمطالبة الحكومة بالعمل على الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، ومطالبات بتقديم حكومة نتنياهو استقالتها.

لازالت دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن هجومها على قطاع غزة في جميع المناطق، تستمر قوات الاحتلال بقصف حركة حماس بري وجويا، حيث تتعرض بعض المدن لهجوم بالصواريخ، بينما واجهت دولة خسائر كبيرة مع حربها مع قطاع غزة.

مطالبات باستقالة نتنياهو.. ومظاهرات في تل ابيب للافراج عن الاسرى في غزة

مظاهرات عديدة للافراج عن الاسرى في غزة.. استقالة نتنياهو:

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وسائل اعلامية عبرية.. مظاهرات للافراج عن الاسرى في غزة:

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن الآلاف تظاهروا في شارع كابلان وسط تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في غزة، وبحسب الهيئة، فإن ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين أكدوا أن "الحكومة ملزمة بإعادة جميع المحتجزين في غزة".

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، "تظاهر مئات الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء الحكومة نتنياهو في مدينة قيسارية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى (في غزة)"، كما طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو من رئاسة الحكومة فورًا، وفق المصدر نفسه.

مطالبات باستقالة نتنياهو.. ومظاهرات في تل ابيب للافراج عن الاسرى في غزة

مصر وقطر تقوم بالوساطة بين دولة الاحتلال وحركة حماس لصفقة تبادل الاسرى:

وكانت حركة "حماس" أبدت الاستعداد لصفقة تبادل تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يزيد عددهم على 7500.

وأشارت "حماس" في تصريحات سابقة صدرت عن مسؤوليها، إلى استعدادها لإتمام هذه الصفقة على مراحل، ولكنها أكدت أنها لن تتم تحت النار، وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين على حكومتها لإبرام صفقة قد تشمل جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية تحت عنوان "الكل مقابل الكل".

كم عدد اسرى الاسرائيليين في غزة:

وأسر مقاتلو "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" نحو 239 شخصا بين عسكريين ومدنيين ومنهم من يحملون جنسيات مزدوجة لدى اقتحامهم مستوطنات ونقاطا عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في عملية سمتها "طوفان الأقصى".