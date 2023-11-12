نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل لها بسماع دوي صافرات في مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة على الحدود الشمالية للقطاع.

وكانت قد ذكرت الشبكة باستمرار الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، والفصائل تواصل قصف مستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أنه "عند الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، قصفت سرايا القدس موقع كرم أبو سالم وقاعدة اميتاي برشقات صاروخية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إطلاق 15 صاروخا من لبنان في الرشقة الأخيرة والقبة الحديدية تصدت لـ 4 منهم فقط"، مضيفا "أصيب 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية".

واعلنت "كتائب القسام" في لبنان، "مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومغتصبتي شلومي ونهاريا شمال فلسطين المحتلة بعدة رشقات صاروخية مركزة، ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".