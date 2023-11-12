الكرملين: بايدن يعتقد أن أوكرانيا يمكن أن تستعيد أراضيها المفقودة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 09:35 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم الأحد، إن إيمان الرئيس الأمريكى جو بايدن بقدرة كييف على إعادة الأراضى المفقودة يشير إلى موقف واشنطن الحرج.

وأضاف بيسكوف، فى تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية، أن ذلك يشير إلى الحاجة الملحة للمضى قدما فى العملية العسكرية الخاصة.

وكان منسق مجلس الأمن القومى للاتصالات الإستراتيجية جون كيربي، صرح فى 8 نوفمبر بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعتقد أن أوكرانيا يمكن أن تستعيد أراضيها وأن واشنطن ليس لديها شك فى نجاح التشكيلات المسلحة الأوكرانية فى ساحة المعركة.

وفى سياق آخر، أشار بيسكوف، اليوم الأحد، إلى أن الغرب يحاول أن يُكون "علاقات ودية" مع بعض الدول ليس من أجل مصلحته ولكن من أجل طرد روسيا من مناطق معينة.

وقال بيسكوف: "الغرب لديه نقاط محورية خاصة به، إنهم يحاولون أن يُكونوا علاقة ودية مع بعض الدول، ويطردون روسيا من مناطق معينة".