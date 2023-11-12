الحرس الثوري الإيراني: الوحدات العسكرية مستعدة على مستوى المعدات والقوى البشرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 09:35 مساءً - قال العميد محمد باكبور قائد القوات البرية للحرس الثوري إن عملية طوفان الأقصى أفشلت الاستراتيجيات العسكرية لدولة الاحتلال.

ولفت باكبور في تصريحات، اليوم الأحد، أن "الوحدات في استعداد تام على مستوى المعدات والقوى البشرية".

وقال خلال زيارته لمحافظة خوزستان لتقييم الوضع في المناطق الحدودية، إن "القوات تعمل على مدار الساعة للحفاظ على الأمن"، مؤكدًا أن "عملية طوفان الأقصى أفشلت الاستراتيجيات العسكرية للكيان الصهيوني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن "انتفاضة الشعب الفلسطيني الأعزل ضد الظلم والاحتلال والمجازر الصهيونية مستمرة منذ 75 عامًا"، مشيرًا إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي حول أن هزيمة الصهاينة في هذه العملية لا يمكن ترميمها.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "القضية الفلسطينية أصبحت، في الوقت الحالي، تمثل القضية الأساسية لجميع شعوب العالم"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر هو سر أهمية الاجتماع المشترك لقادة منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في الرياض.

ولفت رئيسي إلى أن طهران قدمت حلًا ديمقراطيًا يمكن أن يكون بديلًا لحل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه يعتمد على الارتكان لأصوات الفلسطينيين.

وقال الرئيس الإيراني: "إيران تنظر إلى الكيان الصهيوني باعتباره كيانا مزيفا غاصبا ولا هوية له"، متابعا: "حاولت أن أكون صوت الشعب الإيراني وأن أعبر عن إرادة المتظاهرين الذين يطالبون بحقوق الفلسطينيين في شوارع إيران، وهذا هو نهج إيران منذ انتصار ثورتها".

أعلنت الخارجية الإيرانية تحفظ طهران على بعض بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بشأن غزة، المتعلقة بحل الدولتين وخطة السلام العربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأحد: "البيان الختامي الذي أقرّته قمة الرياض، رغم قوة نصه، إلا أنه في الوقت نفسه يتضمن عدة بنود طالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الماضي".

وتابع: "وتم التأكيد عليها مرة أخرى في اجتماع كبار مسؤولي ووزراء الخارجية قبل القمة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُبدي تحفظها مجددًا على بعض البنود التي تشير على وجه التحديد إلى حلّ الدولتين وحدود عام 1967 وخطة السلام العربية".